Администрация Вольского района нарушила закон, передав без конкурса 5,2 гектара полей в частные руки

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:56:55+03:00

Об этом со ссылкой на межрайонного прокурора Евгения Черникова сообщил сайт газеты «Вольская жизнь»

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Администрация Вольского района передала земли сельхозназначения, не соблюдая ряд условий, когда это можно было сделать без процедуры торгов.

Одним из критериев предоставления земельного участка без торгов является использование его под сельскохозяйственное производство. Участок, который обязательно должен был использоваться под сельское хозяйство, должен быть передан физическому лицу после трех лет с момента заключения договора аренды с этим же человеком. Этот срок не истек, уточнили в «Вольской жизни».

Прокуратура потребовала через суд признать сделку ничтожной, а также вернуть землю в собственность муниципалитета.

Вольский районный суд с прокуратурой согласился, участки возвращены в собственность района.

ИСТОЧНИК KP.RU