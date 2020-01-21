2020-01-21T09:32:33+03:00
Происшествия

В Екатериновке водитель «Волги» устроил массовое ДТП на переезде

Машины изобразили вагонную сцепку перед переездом
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Рано утром 20 января на железнодорождном переезде при выезде с районного центра Екатериновка Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

По данным областного ГИБДД, все произошло в 5.30 на первом километре трассы «Екатериновка-Кипцы». В стоящие перед переездом машины врезалась «Волга». 48-летний водитель ГАЗ-3110 не вовремя отпустил газ и нажал на тормоз – его автомобиль ударил стоящий впереди Mazda Сx5, который, в свою очередь врезался в стоящий перед ним автомобиль ВАЗ-219010.

В результате столкновений пострадала 28-летняя пассажирка Mazda, ей назначено лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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