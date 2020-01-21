Названа дата публичных слушаний об изменениях в стратегии развития Саратова

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:53:05+03:00

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В Саратове пройдут публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития города. Они состоятся 21 февраля 2020 года в 15:00 в помещении актового зала администрации Волжского района (Соборная площадь, 3.)

Будут вноситься изменения в решение Саратовской городской думы от 2017 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года».

Предложения по проекту стратегии социально-экономического развития Саратова можно внести в письменной форме до 17 февраля в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в кабинете №237 городской администрации (Саратов, улица Первомайская, 78). Контактный телефон организационного комитета: 26-01-36.

ИСТОЧНИК KP.RU