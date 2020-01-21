2020-01-21T09:51:56+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Шехурдина пострадали пять человек

Вечером 20 января в Саратове произошло столкновение трех авто [видео]
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ДТП на Шехурдина 20 января. Фото соцсетейДТП на Шехурдина 20 января. Фото соцсетей
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Авария произошла в 22:00 у дома №30 по улице Шехурдина, рядом с мостом на 3-ю Дачную.

По данным городской ГИБДД, 25-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 33-мужчины, а затем ударил ВАЗ-2114, за рулем которого был 47-летний шофер.

ДТП на Шехурдина 20 января. Фото соцсетей

ДТП на Шехурдина 20 января. Фото соцсетей

В результате аварии виновник столкновения из ВАЗ-2112 отделался незначительными ушибами и был отпущен домой прибывшими медиками. А вот двое других водителей — из Daewoo Nexia и ВАЗ-2114 — госпитализированы. Кроме того, медики на месте оказали помощь пассажиркам из Daewoo Nexia и ВАЗ-2112. Обе женщины отпущены для амбулаторного лечения.

Видео соцсетей

ДТП на Шехурдина в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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