На деньги с украденной карты житель Балашова успел купить золотое кольцо и лекарства
Покупки на 7 тыс. рублей могут стоить ему уголовного дела
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В полицию Балашова 20 января обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что у него обманом выманили банковскую карту. Причем сделал это его знакомый в гаражах по Саратовскому шоссе.
С карты уже успели списать 7 тыс. рублей — купили золотое кольцо в ювелирном и лекарства в аптеке.
Найти похитителя труда не составило. Выяснилось, что 30-летний мужчина ранее многократно судим за кражи. Задержанный признался в очередном преступлении, сейчас решается вопрос об очередном уголовном деле.
ИСТОЧНИК KP.RU