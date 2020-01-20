Суд в Саратове заставил страховщиков оплатить разбитую упавшим снегом BMW X5
Арбитражный суд Саратовской области принял решение взыскать со страховщиков ПАО СК «Росгосстрах» 285 тысяч рублей за повреждения, которые внедорожник BMW X5 получил после падения снега и льда с крыши.
1 февраля 2016 года лед и снег с крыши дома № 29 по улице Октябрьская в Саратове рухнул на автомобиль. В результате - повреждение капота, стекла, крыши, дверей, блок-фары, крыла, перегородки моторного отсека, панели приборов, зеркала заднего вида и датчиков.
В ООО «УК Волжская ЖЭК» владельцам машины ответили, что у них заключен страховой договор с ПАО СК «Росгосстрах», те, в свою очередь, заявили, что факт причинения вреда документально не подтвержден. владельцы «бэхи» обратились в суд.
Как сообщили в пресс-службе Арбитража, суд учел, что предупредительная табличка про возможность схода снега с крыши не является убедительным доказательством для освобождения управляющей компании от ответственности, ответственным признали ООО «УК Волжская ЖЭК». Которое своевременно застраховалось от подобных случаев на 300 тысяч рублей.
Поскольку УК к моменту суда уже была признана банкротом, Арбитражный суд Саратовской области принял решение взыскать со страховой компании в пользу владельцев машины 285 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU