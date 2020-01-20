2020-01-20T19:34:56+03:00
Происшествия

Суд в Саратове заставил страховщиков оплатить разбитую упавшим снегом BMW X5

Управляющая компания, которая должна была чистить крышу, от ответственности ушла
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Арбитражный суд Саратовской области принял решение взыскать со страховщиков ПАО СК «Росгосстрах» 285 тысяч рублей за повреждения, которые внедорожник BMW X5 получил после падения снега и льда с крыши.

1 февраля 2016 года лед и снег с крыши дома № 29 по улице Октябрьская в Саратове рухнул на автомобиль. В результате - повреждение капота, стекла, крыши, дверей, блок-фары, крыла, перегородки моторного отсека, панели приборов, зеркала заднего вида и датчиков.

В ООО «УК Волжская ЖЭК» владельцам машины ответили, что у них заключен страховой договор с ПАО СК «Росгосстрах», те, в свою очередь, заявили, что факт причинения вреда документально не подтвержден. владельцы «бэхи» обратились в суд.

Как сообщили в пресс-службе Арбитража, суд учел, что предупредительная табличка про возможность схода снега с крыши не является убедительным доказательством для освобождения управляющей компании от ответственности, ответственным признали ООО «УК Волжская ЖЭК». Которое своевременно застраховалось от подобных случаев на 300 тысяч рублей.

Поскольку УК к моменту суда уже была признана банкротом, Арбитражный суд Саратовской области принял решение взыскать со страховой компании в пользу владельцев машины 285 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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