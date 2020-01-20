Саратовская область вошла в топ-5 по доступности ипотеки с материнским капиталом

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:47:37+03:00

Ипотека с материнским капиталом в Саратовской области оказалась одной из самых доступных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выплату кредита понадобится в среднем всего четыре года

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Саратовская область оказалась в списке лидеров по самой доступной ипотеке в новостройках с учетом получения обновленного материнского капитала.

Из 57 регионов, данные по которым были получены для анализа экспертами портала недвижимости Domofond.ru, Саратов оказался на 54 месте. Здесь, как подсчитали на сайте, при среднем месячном доходе 56 449 рублей на двух членов семьи и стоимости двухкомнатной квартиры в 1 860 000 рублей с помощью материнского капитала можно закрыть ипотеку в среднем за четыре года.

Быстрее всего ипотеку могут погасить в Мурманской области — квартиры здесь дешевле, а зарплаты выше — хватит всего девяти месяцев.

Регионы, где ипотеку получится закрыть быстрее всего

Сложнее всего в Москве – при местной средней зарплате и высокой стоимости жилья ипотеку придется «тащить» в среднем 14 лет и три месяца.

Регионы, где платить за ипотеку придется дольше всего

За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц).

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. Компенсация или субсидия от государства в размере 616 617 рублей не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним.

Напомним, в Послании Федеральному собранию РФ президент предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго ребенка до 616 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU