В Саратовской области 21 января взвоют сирены
Техническая проверка систем оповещения не должна никого напугать
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В Саратовской области 21 января пройдет проверка систем оповещения населения.
Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен проводится по постановлению губернатора области.
Горожан просят не волноваться, не предпринимать каких-либо действий при срабатывании систем оповещения, передачи сообщений по ТВ и текстовой информации операторов сотовой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU