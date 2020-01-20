2020-01-20T13:58:39+03:00
Общество

В Саратовской области 21 января взвоют сирены

Техническая проверка систем оповещения не должна никого напугать
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В Саратовской области 21 января пройдет проверка систем оповещения населения.

Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен проводится по постановлению губернатора области.

Горожан просят не волноваться, не предпринимать каких-либо действий при срабатывании систем оповещения, передачи сообщений по ТВ и текстовой информации операторов сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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