2020-01-20T13:25:17+03:00
Политика

Володин в Пскове объяснил, почему послание Путина — судьбоносное

По мнению председателя ГД, президент решил отдать часть своих полномочий гражданам
Поделиться:

Володин о послании Путина в Пскове.

Изменить размер текста:

Вячеслав Володин назвал Послание президента историческим и объяснил, зачем и как может поменяться Конституция. Фрагмент его выступления в ходе встречи с активом Псковской области разместили в группе volodin.saratov в Instagram.

- Когда мы вновь и вновь возвращаемся к Посланию, оно для нас историческое, это судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти, — заявил он

При этом Володин отметил, что президент всегда может сам отстранить от должности «бездельника и неэффективного».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень травматизма на ПривЖД снижен на треть в 2019 году
Приставы забрали иномарку у должницы из Саратова
Рабочие начали разбирать Трофимовский мост над железной дорогой
Жителей Заводского района ждет масштабное отключение воды
В «Википедии» появились статьи о 24 уроженцах и жителях Саратовской области
Саратовская область вошла в топ-5 по доступности ипотеки с материнским капиталом
Старинные дома в центре Саратова будут снесены
Жителям Заводского района привезли воду на Ростовский проезд
В Саратовской области 21 января взвоют сирены
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
Володин в Пскове объяснил, почему послание Путина — судьбоносное
В Президентской академии пройдет III Студенческий Управленческий Хакатон
В Саратове произошел пожар на складе моторных масел