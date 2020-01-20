Володин в Пскове объяснил, почему послание Путина — судьбоносное

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:25:17+03:00

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Вячеслав Володин назвал Послание президента историческим и объяснил, зачем и как может поменяться Конституция. Фрагмент его выступления в ходе встречи с активом Псковской области разместили в группе volodin.saratov в Instagram.

- Когда мы вновь и вновь возвращаемся к Посланию, оно для нас историческое, это судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти, — заявил он

При этом Володин отметил, что президент всегда может сам отстранить от должности «бездельника и неэффективного».

ИСТОЧНИК KP.RU