В Саратове произошел пожар на складе моторных масел
Частный склад организовали в большом гараже
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Пожар на складе моторных масел произошел днем 20 января в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горело отработанное масло в отдельно стоящем здании на 1-м Кокуринском проезде. Огонь охватил площадь 15 кв. м.
На тушение выезжали два автомобиля с огнеборцами. К 13:16 пожар был ликвидирован.
В результате никто не пострадал, распространение огня на бочки с маслами было остановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU