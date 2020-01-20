2020-01-20T13:06:07+03:00
Происшествия

В Саратове произошел пожар на складе моторных масел

Частный склад организовали в большом гараже
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Пожар на складе моторных масел произошел днем 20 января в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горело отработанное масло в отдельно стоящем здании на 1-м Кокуринском проезде. Огонь охватил площадь 15 кв. м.

На тушение выезжали два автомобиля с огнеборцами. К 13:16 пожар был ликвидирован.

В результате никто не пострадал, распространение огня на бочки с маслами было остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Саратове произошел пожар на складе моторных масел