Подробности смертельного ДТП в Энгельсе: после ссоры с девушкой мужчина напился с друзьями и на «девятке» протаранил столб

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:00:54+03:00

По предварительным данным, все сидевшие в ВАЗе были пьяны

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Разбившиеся о столб на улице Студенческая 19 января пассажиры и водитель ВАЗ-2109, скорее всего, были пьяны. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали родственники выжившего в аварии.

- Друг поругался с девушкой, они напились, сели и поехали! Итог — два трупа, еще один — между жизнью и смертью, двое детей без отца, — рассказала пожелавшая остаться неизвестной родственница искалеченного пассажира.

Выживший в аварии 25-летний мужчина сейчас находится в Энгельсской городской клинической больнице №1 (БСМП). Его состояние продолжает оставаться очень тяжелым, он получил множественные травмы, переломы. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 19 января в 17:40 у дома №185г на Студенческой в Энгельсе ВАЗ-2109 на большой скорости слетел с дороги на обочину и врезался в столб уличного освещения возле АЗС. Двое мужчин — водитель и пассажир, сидевший спереди, — погибли на месте. Третий, 25-летний гражданин, выжил и был госпитализирован после того, как спасатели смогли разжать искореженный корпус автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU