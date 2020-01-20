2020-01-20T11:50:41+03:00
Общество

В Саратовской области население сократилось на целый город

За год в Саратовской области вымерло население, которого хватило бы на такой город, как Хвалынск
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В Саратовской области за год население сократилось на 13 тыс. человекВ Саратовской области за год население сократилось на 13 тыс. человекФото: Екатерина Семенова
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Как сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС, в Саратовской области серьезными темпами падает рождаемость. За 2019 год в регионе родилось на 2 101 ребенка меньше (20 366), чем за 2018 год (22 468). Падение составило 9,36%.

За счет снижения количества населения уменьшилось и количество смертей — 33 484 (-1,5%), в 2018 году умерли 33 994 человека.

Население Саратовской области сократилось за год таким образом на 13 118 человек. Для сравнения, это больше, чем все сегодняшнее население Хвалынска.

Сократилось число браков — вместо 14 329 в 2018 году, в 2019 их было только 13 616.

ЗАГСы по области зарегистрировали 9 890 разводов, что только на 59 меньше, чем в 2018 году.

За прошедший год в Саратовской области было 168 фактов усыновления, это на 11,1% меньше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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