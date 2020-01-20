В Саратовской области население сократилось на целый город
Как сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС, в Саратовской области серьезными темпами падает рождаемость. За 2019 год в регионе родилось на 2 101 ребенка меньше (20 366), чем за 2018 год (22 468). Падение составило 9,36%.
За счет снижения количества населения уменьшилось и количество смертей — 33 484 (-1,5%), в 2018 году умерли 33 994 человека.
Население Саратовской области сократилось за год таким образом на 13 118 человек. Для сравнения, это больше, чем все сегодняшнее население Хвалынска.
Сократилось число браков — вместо 14 329 в 2018 году, в 2019 их было только 13 616.
ЗАГСы по области зарегистрировали 9 890 разводов, что только на 59 меньше, чем в 2018 году.
За прошедший год в Саратовской области было 168 фактов усыновления, это на 11,1% меньше, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU