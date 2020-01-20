ГИБДД Саратова начинает новую профилактическую акцию

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:28:54+03:00

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За 2019 год в Саратове сбили 69 детей, один из них погиб. Об этой статистике сообщили в ГИБДД областного центра.

Поэтому правоохранители решили провести профилактическую акцию «Яркий пешеход!». Она пройдет с 20 по 23 января.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей пешеходов, как в отношении нарушений ПДД водителями, которые не пропускают людей на переходах, так и по нарушениям правил перехода проезжей части юными пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU