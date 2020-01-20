Аэропорт «Гагарин» расширит сеть маршрутов и снизит цены

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский аэропорт «Гагарин» включен в список 20 узловых аэропортов в России. Это в дальнейшем скажется на расширении сети маршрутов и ценах на билеты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Василий Разделкин, ссылаясь на постановление правительства РФ.

Теперь за счет субсидий, которые утверждаются ежегодно, «Гагарин» может увеличить количество маршрутов при перелетах в пределах РФ.

Одним из условий выделения средств является то, что пункты отправления и назначения маршрута расположены между аэропортом отправки или назначения и узловым аэропортом. Протяженность маршрута в одном направлении не может превышать 1,5 тыс. км.

- Присвоение аэропорту «Гагарин» статуса узлового — дает новые возможности, экономически более выгодные условия для перевозчиков. В дальнейшем это ожидаемо скажется и на увеличении маршрутов, и на цене билетов для пассажиров. Напомню, что предложение о включении аэропорта «Гагарин» в перечень узловых прозвучало от председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина еще во время открытия аэропорта «Гагарин», — заявил Василий Разделкин.

ИСТОЧНИК KP.RU