2020-01-18T11:56:54+03:00
Общество

Еще несколько улиц в Заводском остались без воды

Причина — ремонт водопровода
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В Заводском районе сегодня, 18 января, еще на нескольких улицам отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подача ресурса прекратилась в Крымском тупике, Крымском проезде и улице Крымская, дома №№1–13, а также на проспекте Энтузиастов, 60–64.

Воду подадут ориентировочно в 18:00, когда закончится ремонт.

Напомним, сегодня в Заводском районе уже отключили водоснабжение на нескольих улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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