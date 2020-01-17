Два долгостроя в Саратове никак не могут оформить помощь федерального Фонда

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:54:44+03:00

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Министр строительства Саратовской области Павел Мигачев на еженедельном заседании в правительстве по вопросам обманутых дольщиков регона 17 января доложил о ситуации с двумя домами обанкротившегося ЗАО «Стройинтерсервис» - на Чернышевского, 81/83 и по 4-му Чернышевскому проезду, 1.

Эти здания вошли в договор с Фондом помощи дольщикам, который создан при Дом.РФ. Однако там не могут принять решение ни о компенсации за квартиры, ни о достройке. Дело в том, что дольщики в этих домах признали через суд свое право собственности на доли, стали собственниками недостроенного жилья. А по закону федеральный Фонд может помогать лишь участникам долевого строительства, которые состоят в реестре кредиторов, а не собственникам. Теперь через судебные решения всем им требуется встать в реестр, т.е. отказаться от права на долю. Конкурсный управляющий и ряд дольщиков высказали опасения, что таким образом они могут остаться ни с чем.

Зампред Роман Бусаргин, а затем и председатель правительства области Александр Стрелюхин несколько раз пояснили - Фонд уже взял на себя обязательства помочь, но нужно пойти навстречу и встать в реестр кредиторов. Если затягивать с этим, то дело не сдвинется.

В ближайшее время запланировали отдельную встречу с этими дольщиками, минстроем, представителями Фонда для выработки единой позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU