Предъявлено обвинение водителю минивэна, разбившемуся в ДТП под Саратовом
В Саратовской области предъявлено обвинение 30-летнему водителю автомобиля Hyundai Grand Starex.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Напомним, утром 16 января на трассе в Татищевском районе, около села Полчаниновка столкнулись минивэн и автомобиль «Волга». Водитель отечественного авто и три пассажира иномарки погибли на месте. Еще пять человек были госпитализированы.
Решается вопрос о мере пресечения обвиняемому. Назначены судебные экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU