Предъявлено обвинение водителю минивэна, разбившемуся в ДТП под Саратовом

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:09:31+03:00

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В Саратовской области предъявлено обвинение 30-летнему водителю автомобиля Hyundai Grand Starex.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, утром 16 января на трассе в Татищевском районе, около села Полчаниновка столкнулись минивэн и автомобиль «Волга». Водитель отечественного авто и три пассажира иномарки погибли на месте. Еще пять человек были госпитализированы.

Решается вопрос о мере пресечения обвиняемому. Назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU