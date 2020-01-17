2020-01-17T10:04:15+03:00
Происшествия

К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице

Он является подозреваемым по делу о смертельной аварии
Екатерина Семенова
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Задержан мужчина, подозреваемый в автокатастрофе под Татищевом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи ведомства начали расследование по поступившим к ним материалам уголовного дела. Напомним, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу материалов из ГУ МВД в следственный комитет.

По предварительной версии, причиной аварии стали действия водителя автомобиля Hyundai Grand Starex, который не справился с управлением. 30-летний мужчина сам получил травмы и сейчас находится в больнице. В СУ СКР области уточнили, что к нему приставлена охрана. Решается вопрос о мере пресечения.

Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, утром 16 января на трассе в Татищевском районе столкнулись Hyundai Grand Starex и «Волга». Погибли четыре человека, пятеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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