Саратовцам продолжают подвозить питьевую воду в цистернах
Отключение продлится до полуночи
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Оставшимся без водоснабжения жителям поселка Солнечный-2 продолжают подвозить воду в цистернах. Ремонтные работы начались рано утром и продлятся сегодня до полуночи.
Получить питьевую воду можно на улице Батавина у дома №21 и с 15:30 у дома №17 на той же улице.
Напомним, в зону отключения попали десятки домов.
Подвоз воды ООО «КВС» осуществляет по заявкам районных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU