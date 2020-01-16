Саратовцам продолжают подвозить питьевую воду в цистернах

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:05:37+03:00

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Оставшимся без водоснабжения жителям поселка Солнечный-2 продолжают подвозить воду в цистернах. Ремонтные работы начались рано утром и продлятся сегодня до полуночи.

Получить питьевую воду можно на улице Батавина у дома №21 и с 15:30 у дома №17 на той же улице.

Напомним, в зону отключения попали десятки домов.

Подвоз воды ООО «КВС» осуществляет по заявкам районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU