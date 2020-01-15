Автобус с военными столкнулся с Toyota на трассе под Саратовом

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 15 января на трассе в Саратовском районе, недалеко от подъезда к Саратову по Ново-Астраханскому шоссе, случилось ДТП с участием автобуса.

Седан Toyota и автобус «ЛиАЗ» столкнулись лоб в лоб напротив АЗС и гостиницы «Столица». По данным ГИБДД области, 46-летний водитель автобуса, перевозившего служащих Росгвардии, допустил столкновение с легковушкой, в которой были три человека.

Как уточнил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, все они — 51-летний водитель и две женщины 46 и 25 лет — госпитализированы из разбитой машины медиками ЦМК и областными спасателями.

По предварительной информации виновным в ДТП признан водитель легковушки, который не пропустил автобус, двигавшийся в сопровождении автомобиля военной полиции с мигалками.

Военные в автобусе не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU