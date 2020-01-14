Более 11 тысяч человек остались без воды в Заводском районе Саратова

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:40:11+03:00

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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в Саратове аварийно-восстановительные работы на водопроводе оставили без холодной воды 39 многоэтажных домов и 57 домов частного сектора. В них проживают 11109 человек, в том числе 1684 ребенка.

Аварийные работы проводятся на водопроводе диаметров 700 мм по адресу Чернышевского,4. Закрыта задвижка ООО КВС питающая дома сразу на нескольких улицах.

В КВС сообщали, что завершиться работы должны сегодня к полуночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU