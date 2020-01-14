2020-01-14T16:22:53+03:00
Политика

Директор ДК «Россия» хочет перебраться из городской думы в областную

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Ольга СынкинаОльга Сынкина
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Ольга Сынкина заявила о желании принять участие в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат городской думы Саратова и директор ДК «Россия» Ольга Сынкина планирует участвовать в праймериз ЕР, чтобы через них претендовать на вакантное место в областной думе. Напомним, довыборы депутата областной думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7 пройдут в 2020 году. Место стало вакантным после ухода из депутатов Андрея Беликова, которого обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Сынкина заявила, что в случае если избиратели района ее поддержат, она сможет еще больше внимания уделять вопросам Ленинского района.

Прием документов на праймериз для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в облдуму по округу №7 продлится до 24 января. Само предварительное голосование ЕР пройдет 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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