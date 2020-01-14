Выходившую из трамвая девушку в Саратове сбил Mercedes

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:33:15+03:00

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В Саратове сегодня днем, 14 января, водитель Mercedes сбил 19-летнюю девушку.

- Авария произошла в 15:45 на перекрестке Астраханской и Вавилова. Пострадавшую доставили в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Как рассказал «КП-Саратов» очевидец, под колеса иномарки попала выходившая из трамвая пассажирка.

Стоит отметить, что сейчас прервано движение трамваев №№3 и 11.

ИСТОЧНИК KP.RU