На Вавилова из-за ДТП встали «тройки» и «одиннадцатые»
В сторону 6-й Дачной трамваи не ходят
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В Саратове сегодня, 14 января, остановилось движение трамваев двух маршрутов.
Как сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте», «тройки» и «одиннадцатые» встали в 16:10 на остановке «Вавилова» из-за ДТП.
Теперь трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения в Ленинский район нет.
Вагоны маршрута №11 от 6-го квартала ходят только до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU