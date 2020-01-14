2020-01-14T15:32:28+03:00
Общество

На Вавилова из-за ДТП встали «тройки» и «одиннадцатые»

В сторону 6-й Дачной трамваи не ходят
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 14 января, остановилось движение трамваев двух маршрутов.

Как сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте», «тройки» и «одиннадцатые» встали в 16:10 на остановке «Вавилова» из-за ДТП.

Теперь трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения в Ленинский район нет.

Вагоны маршрута №11 от 6-го квартала ходят только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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