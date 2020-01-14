До полуночи не будет воды на 19 улицах в Саратове
Повреждение на водопроводе привело к отключению ресурса
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Специалисты ООО «КВС» сегодня, 14 января, ликвидируют повреждение на водопроводе в районе улицы Чернышевского.
Из-за этого, предположительно до полуночи, отключена вода в домах, расположенных по следующим адресам:
- улица Чернышевского (от Заводской до 5-го Волжского проезда),
- улица Заводская,
- Большая Садовая (от Чернышевского в сторону береговой линии),
- 1–5-й Береговые проезды,
- 4-й Чернышевский проезд,
- 1–5-й Волжские проезды,
- 2-й Мельничный проезд,
- 1-й Заводской проезд,
- Орджоникидзе, 24,
- 3-й Дегтярный проезд,
- улица Верхняя.
ИСТОЧНИК KP.RU