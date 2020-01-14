До полуночи не будет воды на 19 улицах в Саратове

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:19:05+03:00

Повреждение на водопроводе привело к отключению ресурса

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Специалисты ООО «КВС» сегодня, 14 января, ликвидируют повреждение на водопроводе в районе улицы Чернышевского.

Из-за этого, предположительно до полуночи, отключена вода в домах, расположенных по следующим адресам:

- улица Чернышевского (от Заводской до 5-го Волжского проезда),

- улица Заводская,

- Большая Садовая (от Чернышевского в сторону береговой линии),

- 1–5-й Береговые проезды,

- 4-й Чернышевский проезд,

- 1–5-й Волжские проезды,

- 2-й Мельничный проезд,

- 1-й Заводской проезд,

- Орджоникидзе, 24,

- 3-й Дегтярный проезд,

- улица Верхняя.

ИСТОЧНИК KP.RU