2020-01-14T15:18:48+03:00
Происшествия

В Саратове с крыши пятиэтажки снег счищают на головы прохожих

Единственным предупреждением об опасности для горожан служат только слова самих рабочих [видео]
Марина Новопашина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 14 января, решили очистить крышу дома №6 по улице Вишневая.

Стоит отметить, что рабочие очищают кровлю от наледи и снега, но никак не ограждают тротуар от падающих масс, например, сигнальной лентой. Единственным предупреждением об опасности для горожан служат только слова самих рабочих, которые просят людей не ходить под крышами.

По данным открытых источников, дом №6 находится под управлением УК «Надежда».

Напомним, именно с крыши этого здания сегодня упали глыбы льда. В тот момент там проходили люди. К счастью, никто не пострадал.

Снег с крыши Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 11 тысяч человек остались без воды в Заводском районе Саратова
Несправедливо отсидевший срок саратовский экс-чиновник отсудил у государства 1,5 млн рублей
В Саратов не пустили 600 кг муки из Казахстана
Директор ДК «Россия» хочет перебраться из городской думы в областную
Выходившую из трамвая девушку в Саратове сбил Mercedes
На Вавилова из-за ДТП встали «тройки» и «одиннадцатые»
Панков о весенней сессии Госдумы: Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента
До полуночи не будет воды на 19 улицах в Саратове
Сотрудники СУ СКР региона помогли музею Боевой славы в школе Аткарска
В Саратове с крыши пятиэтажки снег счищают на головы прохожих
Купаться в Затоне на Крещение можно будет с берега
В Саратове полностью переделают площадь Кирова
На Лунной иномарка сбила ребенка
Ежедневно в Саратове госпитализируют 2-3 человек с подозрением на мышиную лихорадку
Эпидемия ОРВИ в Саратовской области не началась, но заболевших все больше
Найдена альтернатива турам в Дубай для саратовцев
«СГАУ-Саратов» подписал контракт с Бушем
За прошедший год на дорогах Саратовской области в ДТП погибли 12 детей
Корреспондента «КП-Саратов» едва не травмировало рухнувшей сосулькой
Крещенские купания — под угрозой из-за слабого льда
Наркоман в Саратове вызвал спасателей, чтобы вытащить из-под бетонного блока воображаемого брата
В Саратове без отопления остались 42 дома в Ленинском районе
Пенсионерка сгорела в своем доме из-за электрической плитки
Двойное повреждение трубы на улице Брянская оставило без тепла 33 дома в Заводском районе Саратова
В Новоузенске сгорел гараж с автомобилем
В Саратове парень попросил свою подругу спрятать наркотик в сумочке
В новогодние праздники саратовцы оплачивали долги за услугу по обращению с ТКО
Глава Саратова высоко оценил результаты реконструкции коммунальных объектов ООО «КВС»