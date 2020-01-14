В Саратове с крыши пятиэтажки снег счищают на головы прохожих

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:18:48+03:00

Единственным предупреждением об опасности для горожан служат только слова самих рабочих [видео]

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В Саратове сегодня, 14 января, решили очистить крышу дома №6 по улице Вишневая.

Стоит отметить, что рабочие очищают кровлю от наледи и снега, но никак не ограждают тротуар от падающих масс, например, сигнальной лентой. Единственным предупреждением об опасности для горожан служат только слова самих рабочих, которые просят людей не ходить под крышами.

По данным открытых источников, дом №6 находится под управлением УК «Надежда».

Напомним, именно с крыши этого здания сегодня упали глыбы льда. В тот момент там проходили люди. К счастью, никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/754644" frameborder="0"></iframe> Снег с крыши Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU