Корреспондента «КП-Саратов» едва не травмировало рухнувшей сосулькой
Глыба льда рухнула с крыши дома на Вишневой
С крыши дома на Вишневой рухнула глыба льдаФото: Ольга Симонова
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С дома на улице Вишневая, 6 в Ленинском районе Саратова рухнула глыба льда.
При этом наледь едва не придавила корреспондента «КП-Саратов».
По словам журналиста, глыба свалилась с крыши буквально в полуметре, а осколки чудом никого не травмировали.
Осколки чудом не травмировали прохожихФото: Ольга Симонова
Напомним, накануне администрация Саратова предупреждала об опасности сосулек и рекомендовала не подходить к зданиям слишком близко.
ИСТОЧНИК KP.RU