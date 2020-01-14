Корреспондента «КП-Саратов» едва не травмировало рухнувшей сосулькой

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:26:06+03:00

С крыши дома на Вишневой рухнула глыба льда Фото: Ольга Симонова

Глыба льда рухнула с крыши дома на Вишневой

Изменить размер текста: A A

С дома на улице Вишневая, 6 в Ленинском районе Саратова рухнула глыба льда.

При этом наледь едва не придавила корреспондента «КП-Саратов».

По словам журналиста, глыба свалилась с крыши буквально в полуметре, а осколки чудом никого не травмировали.

Осколки чудом не травмировали прохожихФото: Ольга Симонова

Напомним, накануне администрация Саратова предупреждала об опасности сосулек и рекомендовала не подходить к зданиям слишком близко.

ИСТОЧНИК KP.RU