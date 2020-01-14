2020-01-14T14:26:06+03:00
Происшествия

Корреспондента «КП-Саратов» едва не травмировало рухнувшей сосулькой

Глыба льда рухнула с крыши дома на Вишневой
Ольга Симонова
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С крыши дома на Вишневой рухнула глыба льдаС крыши дома на Вишневой рухнула глыба льдаФото: Ольга Симонова
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С дома на улице Вишневая, 6 в Ленинском районе Саратова рухнула глыба льда.

При этом наледь едва не придавила корреспондента «КП-Саратов».

По словам журналиста, глыба свалилась с крыши буквально в полуметре, а осколки чудом никого не травмировали.

Осколки чудом не травмировали прохожих Фото: Ольга Симонова

Осколки чудом не травмировали прохожихФото: Ольга Симонова

Напомним, накануне администрация Саратова предупреждала об опасности сосулек и рекомендовала не подходить к зданиям слишком близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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