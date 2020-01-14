Купаться в Затоне на Крещение можно будет с берега
На Крещение в Саратове будет работать купель в Затоне.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, место для купания будет оборудование с берега.
Причиной этого стала слишком высокая температура для середины зимы, поэтому лед оказался слишком непрочным и выход на него опасен.
Для купания перед Крещением будет установлена металлическая конструкция 4х4 метра. Также на берегу будут оборудованы места для переодевания в пневмокаркасных модулях. Планируется развернуть пункт обогрева.
Рядом с купелью будет дежурить аварийно-спасательный автомобиль, аэросани «Патруль», сотрудники городской службы спасения и управления от ЧС, а также полиция и врачи.
Напомним, ранее ГУ МЧС предупреждало, что купание в неорганизованных прорубях опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU