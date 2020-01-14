2020-01-14T14:59:06+03:00
Общество

Купаться в Затоне на Крещение можно будет с берега

Лед слишком слабый для проруби
Екатерина Семенова
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На Крещение в Саратове будет работать купель в Затоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, место для купания будет оборудование с берега.

Причиной этого стала слишком высокая температура для середины зимы, поэтому лед оказался слишком непрочным и выход на него опасен.

Для купания перед Крещением будет установлена металлическая конструкция 4х4 метра. Также на берегу будут оборудованы места для переодевания в пневмокаркасных модулях. Планируется развернуть пункт обогрева.

Рядом с купелью будет дежурить аварийно-спасательный автомобиль, аэросани «Патруль», сотрудники городской службы спасения и управления от ЧС, а также полиция и врачи.

Напомним, ранее ГУ МЧС предупреждало, что купание в неорганизованных прорубях опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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