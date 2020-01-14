Крещенские купания — под угрозой из-за слабого льда
МЧС предупреждает об опасности крещенских купаний в неустановленных местах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это связано с неблагоприятной погодой и слишком слабым льдом.
В связи с этим граждан призывают воздержаться от купаний в несанкционированных местах.
В области готовится, предварительно, 64 места для купаний на Крещение.
- Из-за погодных условий в целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду, возможно, их количество будет снижено, — сообщили в ГУ МЧС.
Обычно в Саратове проруби обустраивают в Затоне и в районе Ротонды. В Энгельсе — на городском пляже. Кроме того, купели традиционно прорубают в Балакове, Усть-Курдюме, Балашове, Хвалынске, Марксе и Аткарске.
ИСТОЧНИК KP.RU