Крещенские купания — под угрозой из-за слабого льда

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:08:14+03:00

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МЧС предупреждает об опасности крещенских купаний в неустановленных местах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это связано с неблагоприятной погодой и слишком слабым льдом.

В связи с этим граждан призывают воздержаться от купаний в несанкционированных местах.

В области готовится, предварительно, 64 места для купаний на Крещение.

- Из-за погодных условий в целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду, возможно, их количество будет снижено, — сообщили в ГУ МЧС.

Обычно в Саратове проруби обустраивают в Затоне и в районе Ротонды. В Энгельсе — на городском пляже. Кроме того, купели традиционно прорубают в Балакове, Усть-Курдюме, Балашове, Хвалынске, Марксе и Аткарске.

ИСТОЧНИК KP.RU