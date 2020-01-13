2020-01-13T10:32:46+03:00
Общество

Нависшая угроза: саратовцев предупредили о сосульках и скопившемся на крышах снеге

Не стоит ходить вблизи стен, заходить за ленточки, оставлять автомобили в опасных местах
Ольга Симонова
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С крыш на саратовцев могут упасть массы снегаС крыш на саратовцев могут упасть массы снегаФото: Ольга Симонова
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Администрация Саратова предупреждает горожан о сосульках и снеге на крыше в связи с потеплением.

Чиновники советуют местным жителям не подходить близко к стенам и рассказать об этом детям.

Прижиматься к стене можно только в том случае, если козырек дома спасет вас от уже падающей сосульки, а вообще при шуме не надо поднимать голову и смотреть, что там произошло.

Также не стоит оставлять около зданий, где образовались сосульки или нависает снег, автомобили.

В мэрии напомнили и об ограждающих ленточках. За них никогда заходить не надо — это опасные зоны. А руководителям предприятий и жилищных организаций — об очистке крыш от снега и наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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