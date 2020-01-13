Нависшая угроза: саратовцев предупредили о сосульках и скопившемся на крышах снеге
Администрация Саратова предупреждает горожан о сосульках и снеге на крыше в связи с потеплением.
Чиновники советуют местным жителям не подходить близко к стенам и рассказать об этом детям.
Прижиматься к стене можно только в том случае, если козырек дома спасет вас от уже падающей сосульки, а вообще при шуме не надо поднимать голову и смотреть, что там произошло.
Также не стоит оставлять около зданий, где образовались сосульки или нависает снег, автомобили.
В мэрии напомнили и об ограждающих ленточках. За них никогда заходить не надо — это опасные зоны. А руководителям предприятий и жилищных организаций — об очистке крыш от снега и наледи.
ИСТОЧНИК KP.RU