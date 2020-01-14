Наркоман в Саратове вызвал спасателей, чтобы вытащить из-под бетонного блока воображаемого брата
Разбираться с источником галлюцинаций будут полицейские
Изменить размер текста:
В Ленинском районе городские спасатели прибыли на ложный вызов. Виновник ситуации — мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения.
Он утверждал, что под бетонным блоком на улице Бардина находится его брат. Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, сразу выяснилось, что никого там нет. Более того, брат — плод затуманенного сознания любителя наркотических препаратов.
Приехавшие на вызов медики и спасатели передали неадекватного гражданина полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU