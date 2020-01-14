Наркоман в Саратове вызвал спасателей, чтобы вытащить из-под бетонного блока воображаемого брата

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:19:07+03:00

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В Ленинском районе городские спасатели прибыли на ложный вызов. Виновник ситуации — мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Он утверждал, что под бетонным блоком на улице Бардина находится его брат. Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, сразу выяснилось, что никого там нет. Более того, брат — плод затуманенного сознания любителя наркотических препаратов.

Приехавшие на вызов медики и спасатели передали неадекватного гражданина полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU