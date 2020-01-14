2020-01-14T14:17:18+03:00
Общество

Двойное повреждение трубы на улице Брянская оставило без тепла 33 дома в Заводском районе Саратова

Повреждения на сетях теплоснабжения произошли у домов №№7 и 19
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Ремонтные работы идут на улице Брянская сразу по двум адресам — у домов №№7 и 19. Прохудившийся трубопровод оставил без отопления 33 дома. Вот их адреса:

улица Новокрекингская, 18,

улица Азина, 39,

улица Хомяковой, 7,

улица Хомяковой, 11,

улица Азина, 43,

улица Новокрекингская, 18а,

улица Брянская, 21,

улица Новокрекингская, 14,

улица Азина, 41,

улица Брянская, 32,

улица Брянская, 34,

улица Азина, 39а,

улица Новокрекингская, 16,

улица Брянская, 19,

улица Хомяковой, 9,

улица Брянская, 23,

улица Азина, 45а,

улица Хомяковой, 5,

улица Минская, 2,

Больничный проезд, 9,

проспект Энтузиастов, 90,

улица Брянская, 3,

улица Минская, 1,

2-й Акмолинский проезд, 1,

1-й Акмолинский проезд, 1,

улица Брянская, 8,

1-й Акмолинский проезд, 8,

улица Брянская, 10,

1-й Акмолинский проезд, 10,

1-й Акмолинский проезд, 2,

1-й Акмолинский проезд, 2а.

Как сообщили в «Т Плюс», ориентировочный срок окончания работ — 17:00 сегодня, 14 января.

К этому же времени обещают справиться с аварией у дома №11 по улице Тулайкова в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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