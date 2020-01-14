За долги перед дочерью у алиментщика арестовали Nissan

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:55:50+03:00

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Житель Балашова Саратовской области задолжал на содержание своей дочери 250 тысяч рублей. По решению суда он должен был ежемесячно выплачивать алименты - четверть своего заработка. Однако деньги он предпочитал не платить и накопил 250 тыс. рублей долга.

После того, как стало ясно, должник добровольно платить алименты не собирается, за дело взялись судебные приставы отдела по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам регионального УФССП.

Они выяснили что у мужчины есть в собственности автомобиль Nissan. Его арестовали, а неплатящего алименты мужчину предупредили - если долг не начнет погашаться в ближайшее время, иномарку передадут на оценку и последующую реализацию в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU