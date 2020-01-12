В ДТП с фурой под Саратовом пострадал водитель «Жука»

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:43:25+03:00

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Днем 12 января при столкновении с большегрузом на Вольском тракте в Ленинском районе Саратова пострадал водитель Volkswagen Beetle – известного в народе седана под названием «Жук».

Как сообщил и в ГИБДД Саратова, водитель «Жука», 27-летний мужчина не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем столкнулся c фурой MAN с прицепом. В результате водитель легковушки получил травмы и его госпитализировали специалисты Центра медицины катастроф.

Точные обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU