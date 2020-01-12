В ДТП с фурой под Саратовом пострадал водитель «Жука»
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Днем 12 января при столкновении с большегрузом на Вольском тракте в Ленинском районе Саратова пострадал водитель Volkswagen Beetle – известного в народе седана под названием «Жук».
Как сообщил и в ГИБДД Саратова, водитель «Жука», 27-летний мужчина не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем столкнулся c фурой MAN с прицепом. В результате водитель легковушки получил травмы и его госпитализировали специалисты Центра медицины катастроф.
Точные обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU