Мужчина жестоко убил сожительницу в Саратове

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:11:49+03:00

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В Волжском районе Саратова под стражу взят мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено днем 8 января в доме на улице Некрасова.

По версии следствия, мужчина избил 40-летнюю сожительницу бытовыми предметами, а потом нанес резаные раны нижней части тела женщины.

На крики потерпевшей отреагировала соседка, которая позвала на помощь родственников женщины, живущих в том же подъезде. Однако мужчина отказался кого-либо впускать в квартиру. После этого были вызваны полицейские. Они задержали подозреваемого, однако женщина уже скончалась.

По ходатайству следствия злоумышленник был арестован на два месяца.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU