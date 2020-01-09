В квартире в центре Саратова мужчина до смерти забил сожительницу предметами

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:51:28+03:00

Также он изрезал ей нижнюю часть тела

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Следователи Волжского района Саратова возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве 40-летней сожительницы.

- Следствие считает, что днем 8 января гражданин в квартире дома на улице Некрасова избил женщину по телу и голове различными бытовыми предметами, а также изрезал ей нижнюю часть тела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Соседка услышала крики и позвала родственников потерпевшей, которые живут в этом же подъезде. Мужчина отказался кого-либо впускать. После этого специалисты экстренных служб вскрыли входную дверь и остановили злоумышленника. Женщина скончалась на месте.

Следователи задержали гражданина. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU