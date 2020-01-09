В квартире в центре Саратова мужчина до смерти забил сожительницу предметами
Следователи Волжского района Саратова возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве 40-летней сожительницы.
- Следствие считает, что днем 8 января гражданин в квартире дома на улице Некрасова избил женщину по телу и голове различными бытовыми предметами, а также изрезал ей нижнюю часть тела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Соседка услышала крики и позвала родственников потерпевшей, которые живут в этом же подъезде. Мужчина отказался кого-либо впускать. После этого специалисты экстренных служб вскрыли входную дверь и остановили злоумышленника. Женщина скончалась на месте.
Следователи задержали гражданина. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU