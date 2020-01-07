2020-01-07T21:49:40+03:00
Происшествия

В Саратове мальчик госпитализирован после поджога ацетона

В квартиру на улице Мира выехали пожарные
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Вечером 7 января в Саратове ребенок госпитализирован после возгорания ацетона.

Сообщение в МЧС пришло из квартире дома № 7 по улице Мира. Пожарным сообщили, что возгорание на кухне не дает людям покинуть квартиру.

В результате, к моменту прибытия расчетов, пожар был потушен жильцами дома.

По данным "КП-Саратов", с ожогами различной степени тяжести бригадой Центра медицины катастроф госпитализирован 12-летний мальчик. Он получил около 30% ожогов тела.

По предварительным данным, ребенок поджег ацетон, что и стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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