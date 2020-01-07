В Саратове мальчик госпитализирован после поджога ацетона
В квартиру на улице Мира выехали пожарные
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Вечером 7 января в Саратове ребенок госпитализирован после возгорания ацетона.
Сообщение в МЧС пришло из квартире дома № 7 по улице Мира. Пожарным сообщили, что возгорание на кухне не дает людям покинуть квартиру.
В результате, к моменту прибытия расчетов, пожар был потушен жильцами дома.
По данным "КП-Саратов", с ожогами различной степени тяжести бригадой Центра медицины катастроф госпитализирован 12-летний мальчик. Он получил около 30% ожогов тела.
По предварительным данным, ребенок поджег ацетон, что и стало причиной возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU