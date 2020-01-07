На остановке автобуса в Аткарске обнаружено тело повешенного мужчины

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:01:01+03:00

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В Аткарске Саратовской области днем 7 января на остановке общественного транспорта обнаружен труп.

Тело мужчины, на вид которому около 60 лет, было повешено за шею.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, страшную находку обнаружили очевидцы на улице Транспортная, возле дома №20. Погибший опирался ногами на землю, при этом был задушен за шею - использованный для этого шнур был закреплен за верх одной из опор остановочного павильона. При этом погибший даже не выронил сигарету, зажатую между пальцев.

После звонка очевидцев на место выехали областные спасатели, полиция, следователи.

Сейчас личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU