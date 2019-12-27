2019-12-27T16:33:41+03:00
Общество

В Саратове не успели сдать два запланированных долгостроя

Объекты перейдут на следующий год
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 декабря, в правительстве Саратовской области прошло последнее заседание по обманутым дольщикам в этом году.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», были подведены предварительные итоги работы за год.

Так, дом на Бардина, 10 (ЖСК «Феникс») — готов, его планируется сдать в этом году.

Дольщики дома на 2-м Одесском проезде ждут денежных компенсаций. Они попросили не убирать их из первой очереди, пока их вопрос не решится, на что услышали положительный ответ.

Дольщикам дома на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская в Кировском районе с 30 декабря планируют начать выплаты компенсаций.

Здание в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Лермонтова, Революционной и Нескучного переулка (ТСЖ «Гелиос-2003»), готово к вводу в эксплуатацию, который намечен на 30 декабря.

Здание на Артельной улице, 1 (ООО «Облиндустрия») находится в высокой степени готовности, сейчас там ведутся работы по размещению пожарной сигнализации. Он остается переходящим, работы завершат 10-11 января.

Здание на 1-м Вакуровском проезде (ООО «Феникс-2010») готово к эксплуатации. Там была проблема с пожарным проездом на соседнем земельном участке. Собственник вступил в наследство, но увеличил сумму компенсации за участок с 11 до 13 млн рублей.

Валерий Радаев и дольщики удивились сложившейся ситуации. При этом отмечается, что есть техническое решение проблемы, как можно обойтись без согласия собственника. Но на это потребуется 2-3 месяца.

Таким образом, эти два объекта не смогли ввести в 2019 году, как планировалось ранее.

Также в планах на 2019 год были здания на площади Орджоникидзе, 1 (ООО «Грандинвест»), дом на пересечении Чапаева и Зарубина (ООО «Геотехника-ФИН»), дом на пересечении Горького и Бахметьевской (ООО «Боконцепт-Отель»). По ним права граждан уже восстановлены, здания сегодня не обсуждали.

Дмитрий Тепин, глава Энгельсского района, рассказал, что здание в поселке Зеленый (ООО «Кригор») вводится 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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