Дольщики не могут получить квартиры в доме на Вакуровском проезде из-за леновой наследницы
На совещании с обманутыми дольщиками, которое традиционно прошло в пятницу, одной из обсуждаемых тем стал дом на 1-м Вакуровском проезде Октябрьского района Саратова (ООО «Феникс-2010»).
Замглавы администрации Саратова по строительству и архитектуре Антон Корнеев сообщил, что работы завершены, дорабатывается вопрос с приобретением соседнего земельного участка для пожарного проезда.
По словам дольщиков, ситуация осложняется тем, что собственница земли никак не вступает в наследство. Хотя обещала это сделать до 15 декабря.
Вице-губернатор Александр Стрелюхин услышал от дольщиков, что женщина жива и здорова и даже заинтересована, но дело с мертвой точки не двигается.
О том, что в права никто не вступил, дольщики узнали в прошлую пятницу и очень удивились.
Тогда вице-губернатор призвал министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева пригласить эту женщину к себе и выяснить, что происходит.
ИСТОЧНИК KP.RU