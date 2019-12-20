2019-12-20T16:58:49+03:00
Общество

Дольщики не могут получить квартиры в доме на Вакуровском проезде из-за леновой наследницы

Женщина не вступает в права на земельный участок
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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На совещании с обманутыми дольщиками, которое традиционно прошло в пятницу, одной из обсуждаемых тем стал дом на 1-м Вакуровском проезде Октябрьского района Саратова (ООО «Феникс-2010»).

Замглавы администрации Саратова по строительству и архитектуре Антон Корнеев сообщил, что работы завершены, дорабатывается вопрос с приобретением соседнего земельного участка для пожарного проезда.

По словам дольщиков, ситуация осложняется тем, что собственница земли никак не вступает в наследство. Хотя обещала это сделать до 15 декабря.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин услышал от дольщиков, что женщина жива и здорова и даже заинтересована, но дело с мертвой точки не двигается.

О том, что в права никто не вступил, дольщики узнали в прошлую пятницу и очень удивились.

Тогда вице-губернатор призвал министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева пригласить эту женщину к себе и выяснить, что происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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