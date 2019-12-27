Контролеры из Китая посетили Саратовскую область и осмотрели места выращивания и хранения пшеницы и ячменя
Россельхознадзор организовал визит представителей Главного таможенного управления Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию.
Китайские специалисты 28 декабря проинспектировали многопрофильное предприятие «Индустриальный» в Екатериновском районе Саратовской области. Изучили маршрут зерна от поля до его места хранения и детально изучили особенности послеуборочной подработки, сушки, хранения и контроля качества зерна.
Это связано с экспортом российской пшеницы в Китай и подписанием протоколов о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из РФ в Китай. Китайцы выдвигают жесткие требования к продовольственным поставкам из-за рубежа.
- С момента подписания двустороннего соглашения в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, китайская делегация продолжает проводить инспекцию зернопроизводящих регионов России, в том числе Саратовской области, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU