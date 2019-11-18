Три биатлониста из Саратова вошли в сборную России

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-18T13:09:28+03:00

Воспитанники саратовского биатлона Логинов, Поршнев и Халлиулина отправляются в составе сборных на Кубок мира

Изменить размер текста: A A

Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил саратовских биатлонистов, вошедших в сборную России. Пост об этом градоначальник опубликовал в своем «Инстаграме».

По итогам контрольной тренировки в Тюмени выявили лучших биатлонистов, вошедших в состав сборной России. Среди них — саратовец Никита Поршнев, который стал лучшим в спринте, опередив занявшего второе место олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.

Кроме Никиты Поршнева, в мужской сборной выступит на Кубках мира и Европы в сезоне 2019-2020 еще один воспитанник МУ «СШОР № 3» Саратова, лидер сборной Александр Логинов.

Напомним, Кубок мира стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде.

ИСТОЧНИК KP.RU