2019-11-18T13:09:28+03:00
Спорт

Три биатлониста из Саратова вошли в сборную России

Воспитанники саратовского биатлона Логинов, Поршнев и Халлиулина отправляются в составе сборных на Кубок мира
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Александр Логинов, фото из ИнстаграмАлександр Логинов, фото из Инстаграм
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Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил саратовских биатлонистов, вошедших в сборную России. Пост об этом градоначальник опубликовал в своем «Инстаграме».

По итогам контрольной тренировки в Тюмени выявили лучших биатлонистов, вошедших в состав сборной России. Среди них — саратовец Никита Поршнев, который стал лучшим в спринте, опередив занявшего второе место олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.

Кроме Никиты Поршнева, в мужской сборной выступит на Кубках мира и Европы в сезоне 2019-2020 еще один воспитанник МУ «СШОР № 3» Саратова, лидер сборной Александр Логинов.

Напомним, Кубок мира стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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