Три биатлониста из Саратова вошли в сборную России
Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил саратовских биатлонистов, вошедших в сборную России. Пост об этом градоначальник опубликовал в своем «Инстаграме».
По итогам контрольной тренировки в Тюмени выявили лучших биатлонистов, вошедших в состав сборной России. Среди них — саратовец Никита Поршнев, который стал лучшим в спринте, опередив занявшего второе место олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.
Кроме Никиты Поршнева, в мужской сборной выступит на Кубках мира и Европы в сезоне 2019-2020 еще один воспитанник МУ «СШОР № 3» Саратова, лидер сборной Александр Логинов.
Напомним, Кубок мира стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде.
ИСТОЧНИК KP.RU