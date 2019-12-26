На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-26T16:48:40+03:00

Это экономно, могли бы потратить на миллиард больше

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Госдолг Саратовской области сократился до 46,5 млрд рублей это 67,2% к налоговым и неналоговым доходам региона.

- Шесть раз снижалась ключевая ставка ЦБ и мы плотно работали с банками по снижению процентной ставки и сэкономили для бюджета региона только на процентных платежах 290 млн. рублей, - об этом рассказал первый зампред правительства области-министр финансов Вадим Ойкин на пресс-конференции в «КП-Саратов».

Он рассказал, что из полученных областью недавно 3,6 млрд рублей дотации на сбалансированность бюджетов регионов 1,8 млрд ушли на поддержку местных муниципальных бюджетов, из них 922 млн ушли на погашение кредиторской задолженности районов.

Дефицит бюджета на 2020 год составляет около 3 млрд рублей, их планируется закрыть заемными деньгами.

- По врачам произведено повышение зарплат молодым специалистам и мы уже видим эффект. Выросли расходы на жилье детям сиротам и выделению жилья отдельным категориям граждан. Произошло повышение заплат работникам бюджетной сферы - отметил повышение социальных расходов зампред.

Расходы на оплату труда с начислениями работников бюджетной сферы области оцениваются по году в 44,6 млрд рублей, или около 35% от общих расходов консолидированного бюджета. Относительно 2018 года увеличение составит 2,7 млрд рублей.

В целом финансирование отраслей социальной сферы в расходной части бюджета региона составляет более 70%.

На вопрос корреспондентов «КП-Саратов» почему по некоторым из нацпроектов идет невыполнение и связано ли это с финансированием, Ойкин отмел подозрения в нехватке средств или их неправильном использовании.

- По нацпроектам есть целевые показатели, ориентиры. Это важное отличие от прежних госпрограмм. 98% финансирования федеральный бюджет, 2% - это областные средства. По проекту «Демография» есть отставание, мы не можем исполнить ориентиры, просто не достигаем. Из-за того что изначально плохие стартовые возможности у нас. И эти данные нам завышенные ориентиры по этому нацпроекту мы не достигаем, не смотря на положительную динамику и рост. Это не связано с тем, что не хватает финансирования или деньги тратятся неправильно, - пояснил Ойкин.

Ирина Бегина, первый заместитель министра финансов, отдельно остановилась на расходах бюджета по финансированию органов власти.

- Расходы на содержание органов госвласти составили 2,3% от доходов бюджета, при разрешенном потолке в 3,5%. Сумма эта составила 1,9 млрд рублей, из них 1,7 млрд пошли на зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU