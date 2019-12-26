В Энгельсе работникам завода вернули 3,6 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-26T12:57:39+03:00

Своих денег не видели 75 человек

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Прокуратура Энгельса по обращениям работников ЗАО «Завод специальных автомобилей» выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с мая по сентябрь 2019 года 75 рабочих недополучили 3,6 млн рублей зарплаты.

В отношении организации и ее руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, виновные лица привлечены к ответственности.

Граждане получили их деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU