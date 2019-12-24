В Минпроме подтвердили выплаты 26 млн рублей долгов работникам ЗАО «Тролза»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-24T11:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 декабря, на ЗАО «Тролза» началось погашение задолженности по заработной плате. Информацию Николая Панкова подтвердили в Минпроме.

Министерство промышленности и энергетики области сообщило со ссылкой на информацию руководства предприятия, что выплачены долги по зарплате и частично выходные пособия в связи с сокращением численности, пока сотрудникам отдали 26 млн рублей.

Менеджментом завода ведется дальнейшая работа по полному погашению задолженности перед ранее высвобожденными работниками.

Напомним, ранее на ЗАО «Тролза» сменился генеральный директор. Новым руководителем предприятия назначен Николай Биднюк. Решение принято собственником и является плановым. Сергей Ключарев, ранее занимавший указанный пост, покинул должность по соглашению сторон.

Как сообщалось ранее, зашедший на территорию региона инвестор ПК «Транспортные системы» (входит в контур АО «Трансмашхолдинг») намерен сохранить имеющиеся компетенции и продолжить производство троллейбусов, в планах есть также производство корпусов трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU