2019-12-25T13:01:58+03:00
Происшествия

В Саратовской области за год утонуло 70 человек

Каждый десятый утонувший — ребенок
Дарья Вострикова
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Юрий Юрин (справа) поделился печальной статистикойЮрий Юрин (справа) поделился печальной статистикойФото: Дарья Вострикова
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Юрий Юрин, начальник Службы спасения Саратовской области, рассказал о происходящих ЧП и работе спасателей в новогодние праздники на пресс-конференции 25 декабря в Саратове.

- Служба спасения находится в постоянной боевой готовности. В новогодние праздники количество выездов спасателей разнообразно — ЧП на воде, аварии, оказание помощи сотрудникам федеральной противопожарной службы, госпитализация — поддержка «скорой помощи», проверки совместно с горгазом в случае ЧП с отравлением угарным газом, — отметил он.

Главный спасатель рассказал, что за 2019 год в регионе утонуло 70 человек, из них семь детей. Он призвал граждан не выходить на лед и напомнил трагедию 3 ноября в Татищевском районе, когда провалились два ребенка, один из низ погиб.

- Детям нечего делать на льду. У нас был случай в январе, когда мужчина в районе острова Зеленый провалился под лед с двумя детьми. Это непродуманность последствий своих поступков, — сказал он.

Юрий Юрин вспомнил как будучи спасателем 3 км шел до замерзшего мужчины. Рыбак вышел на лед, сел, набурил вокруг себя лунок и лед под ним провалился.

Начальник облспаса призвал рыбаков сообщать родным, куда именно они пошли на реку. С собой лучше брать телефон. Также не стоит ходить в одиночку — шансов на благополучный исход у группы больше, чем у одного.

Сейчас льда нет, поэтому не будет работать переправа из Марксовского в Воскресенский районы.

Юрин напомнил, что в регионе работает служба 112, туда можно звонить, не стесняясь, если у вас трудная ситуация. В течение десяти секунд информация поступит на пульт оперативного дежурного, и помощь придет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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