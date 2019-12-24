В Ленинском районе Саратова женщина лишилась норковой шубы с деньгами в кармане

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-24T08:41:14+03:00

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В Ленинском районе Саратова 45-летняя женщина не смогла устоять перед искушением и украла из квартиры в доме на улице СМП-210 норковую шубу. Хозяйка обратилась в полицию еще 16 декабря.

Оказалось, что кроме самой шубы, стоимостью 100 тыс. рублей, женщина лишилась 30 тыс. рублей, которые лежали в кармане мехового изделия.

Подозрение в краже пало на 45-летнюю ранее не судимую женщину. В рамках возбужденного уголовного дела о краже ее отыскали и задержали 23 декабря.

Шуба и деньги оказались у нее в целости и сохранности. Их у похитительницы изъяли, а еще взяли подписку о невыезде на время следствия и суда.

ИСТОЧНИК KP.RU