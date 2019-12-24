2019-12-24T08:27:55+03:00
Общество

Жителям Заводского привезут питьевую воду

Подвоз организован по семи адресам
Ольга Симонова
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Жителям Заводского района Саратова, отключенным от воды из-за работ по улице Орджоникидзе, будут подвозить питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подвоз будет осуществляться по семи адресам:

- улица Чернышевского, 54/3 (10:00 — 11:00);

- улица Чернышевского, 57в (11:00 — 12:00);

- 7-й Береговой проезд, 2/14 (12:00 — 14:00);

- 4-й Чернышевский проезд, 2 (10:00 — 11:00);

- улица Чернышевского, 12а (11:00 — 12:00);

- улица Чернышевского, 16а (12:00 — 13:00);

- 3-й Солдатский проезд, 2 (13:00 — 14:00).

Напомним, воду отключили ориентировочно до 14:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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