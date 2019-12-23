До завтрашнего дня не будет воды в центре Саратова
Ведутся работы на улице Орджоникидзе
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Центральные улицы Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение связано с ремонтными работами на водоводе по улице Орджоникидзе.
Воды не будет у жителей домов на Береговой, Большая Садовая, Верхняя, Дегтярная, Заводская, Набережная, Орджоникидзе, Чернышевского, а также Мельничные, Дегтярные, Береговые, Волжские проезды и ряд других.
Вернуть воду коммунальщики рассчитывают завтра к 14 часам.
ИСТОЧНИК KP.RU