До завтрашнего дня не будет воды в центре Саратова

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-23T15:54:11+03:00

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Центральные улицы Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение связано с ремонтными работами на водоводе по улице Орджоникидзе.

Воды не будет у жителей домов на Береговой, Большая Садовая, Верхняя, Дегтярная, Заводская, Набережная, Орджоникидзе, Чернышевского, а также Мельничные, Дегтярные, Береговые, Волжские проезды и ряд других.

Вернуть воду коммунальщики рассчитывают завтра к 14 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU