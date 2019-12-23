В минувшую субботу оштрафовали пять торговцев елочных базаров в Саратове

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-23T08:49:36+03:00

Ни у кого из них не оказалось госрегистрации, как предпринимателя

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За незаконную торговлю хвойными деревьями на елочных базарах в Саратове оштрафованы 5 продавцов.

Попались торговцы с улицы Крымская возле дома №23, с Огородной, 79, с Буровой, 23, с Симбирцева 23/37 и продававший без документов сосны предприниматель с улицы Серова, 1.

В отношении каждого составлен протокол об административном нарушении, дела готовятся к передаче в суд. Незарегистрированным предпринимателям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU